Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  166529 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  165713 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  167683 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  147218 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110885 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127679 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125866 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119616 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115324 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102136 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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30 апреля 2024, 14:32  •  309370 просмотра
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29 апреля 2024, 12:29  •  364510 просмотра

Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина планирует контрнаступление в 2025 году после получения 61 миллиарда долларов военной помощи от США.

Война •   •  2497 просмотра
Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

Почти 70 000 человек были эвакуированы и около миллиона остались без питьевой воды из-за сильных наводнений в Бразилии.

Общество •   •  2212 просмотра
Наводнения в Бразилии: почти 70 тысяч человек были эвакуированы, миллион человек остались без питьевой воды

Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

Готовясь к 9 мая, россияне открывают выставки, посвященные ликвидированным российским оккупантам, в захваченных музеях на оккупированных украинских территориях, стирая следы победителей Второй мировой войны и проводя параллели между Второй мировой войной и боевиками из РФ.

Война •   •  3763 просмотра
Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

По данным финского агентства транспорта и связи Traficom, глушение GPS в Балтийском регионе, вероятно, является побочным эффектом российской военной деятельности, направленной на препятствование навигации и управлению беспилотниками.

политика •   •  4499 просмотра
Финское транспортное агентство: Глушение GPS является следствием российской военной деятельности

На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

российские войска оккупировали Котляровку, вышли к административным границам Очеретино и продвинулись в районе Новопокровского, Уманского, Первомайска и Красногоровки.

Война •   •  5199 просмотра
На фронте войска рф оккупировали Котляровку и приблизились к нескольким населенным пунктам - DeepState

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре, Украина, произошла серия взрывов.

Война •   •  5884 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Харькове после удара вражеского беспилотника загорелись три дома после удара

Три частных дома в Основянском районе Харькова загорелись из-за попадания вражеского беспилотника.

Общество •   •  6382 просмотра
В Харькове после удара вражеского беспилотника загорелись три дома после удара

Соглашение о прекращении огня в Газе может занять несколько дней - США и Израиль

Представители США и Израиля на переговорах в Каире заявили, что достижение соглашения о прекращении огня в Газе может занять несколько дней.

политика •   •  6447 просмотра
Соглашение о прекращении огня в Газе может занять несколько дней - США и Израиль

В Харькове прогремел взрыв

Еще один взрыв произошел в Харькове. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Общество •   •  9296 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

российские ударные беспилотники действуют в нескольких регионах Украины

Ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) активизировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  9062 просмотра
российские ударные беспилотники действуют в нескольких регионах Украины