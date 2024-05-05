Украина планирует контрнаступление в 2025 году после $61 млрд военной помощи США - Джейк Салливан

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Украина планирует контрнаступление в 2025 после получения военной помощи от США. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

По словам советника по национальной безопасности Америки Джейка Салливана, Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году после получения военной помощи от Соединенных Штатов Америки в размере 61 миллиарда долларов.

В субботу во время выступления на фестивале FT Weekend в Вашингтоне Салливан заявил, что, хотя ожидается "прогресс рф в ближайший период" на поле боя, новый пакет финансирования со стороны США позволит Украине "удержать линию" и обеспечить противостояние российскому нападению в течение 2024 года.

Салливан также отметил, что Украина намерена "продвигаться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую россияне отобрали у них".

Эти комментарии отражают взгляд Белого дома на развитие конфликта, если президент Джо Байден победит на выборах в ноябре. Однако любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны Конгресса и одобрения Белого дома.

Добавим

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно помощи Украине и обещал быстро прекратить конфликт через переговоры.

Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном