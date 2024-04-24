Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  50416 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  105561 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  104597 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  104920 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102648 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  101178 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136806 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157519 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154091 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  154005 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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18 апреля 2024, 13:51  •  458926 просмотра

Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности, важность американской помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии, включая недавно одобренный пакет помощи в размере 61 миллиард долларов.

политика •   •  1857 просмотра
Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО

Зеленский призвал иностранных послов распространять правду о российском терроре в Украине и помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону, поскольку Украина не имеет достаточного количества оружия для защиты жизней по сравнению со способностью России к уничтожению.

Война •   •  2268 просмотра
Зеленский призвал распространять правду о войне в Украине и усиливать нашу ПВО

Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

В Николаеве, Украина, прогремел взрыв. Городские и областные власти пока не комментировали информацию о взрыве.

Война •   •  5251 просмотра
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита

По данным аудита, в Украине было закрыто каждое пятое уголовное производство в экономической сфере, что свидетельствует об уменьшении давления на бизнес во время военного положения.

Экономика •   •  4580 просмотра
В Украине закрыли каждое пятое уголовное производство в области экономики: ОП о результатах аудита

Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

Беспилотники украинской военной разведки атаковали и частично уничтожили кислородную станцию и вывели из строя два кислородных блока на Новолипецком металлургическом комбинате в россии.

Война •   •  7731 просмотра
Дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат - источник

Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, повредив гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.

Общество •   •  7876 просмотра
Днепропетровщина: россияне нанесли 6 атак дронами-камикадзе, и трижды ударили из артиллерии

В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф

Энергетики восстановили электроснабжение 32 000 домохозяйств в Одессе после утренней атаки российских войск, которые повредили воздушные линии электропередач, сообщает ДТЭК.

Общество •   •  8348 просмотра
В Одессе вернули свет для 32 тысяч семей после утренней атаки рф

Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги

В первом квартале 2024 года кассовые обороты банков выросли: поступления наличных увеличились на 4,8%, а выдачи - на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что свидетельствует о восстановлении экономической активности благодаря повышению заработных плат, социальным выплатам, стабильному валютному рынку и низкой инфляции.

Общество •   •  7840 просмотра
Банки нарастили выдачу наличных в кассах: на что больше всего выдавали деньги

Италию кибератакуют: почти 30% рост кибервмешательств в 2023 году, в том числе 248 диверсий со стороны пророссийских хакеров

Национальное агентство кибербезопасности Италии зафиксировало увеличение количества кибератак на 29% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем 248 из 319 атак, связанных с войной в Украине, были осуществлены пророссийскими хакерскими группировками.

Новости Мира •   •  7620 просмотра
Италию кибератакуют: почти 30% рост кибервмешательств в 2023 году, в том числе 248 диверсий со стороны пророссийских хакеров

Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты

Банки ожидают увеличения кредитования бизнеса и домохозяйств в течение следующего года, а также улучшения качества кредитного портфеля благодаря росту спроса на корпоративные и розничные кредиты.

Общество •   •  7932 просмотра
Банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты