Обсудили ситуацию на фронте и потребность Украины в ПВО: Ермак провел телефонный разговор с Салливаном

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офиса президента.

Детали

Стороны общались накануне голосования в Сенате Конгресса США, который принял долгожданный законопроект о помощи Украине.

Андрей Ермак отметил важность постоянного плодотворного диалога с американской стороной, который, в частности, был очень интенсивным в течение нескольких последних месяцев. Ведь именно в этот период решалась судьба критически важного вопроса о помощи Украине в противостоянии с российской агрессией - резюмировали в ведомстве.

Также руководитель Офиса президента поблагодарил Джейка Салливана за те усилия, которые прилагала администрация президента США для скорейшего достижения согласия в Конгрессе и одобрения необходимого финансирования для Украины.

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Собеседники также обсудили текущую ситуацию на фронте. Андрей Ермак проинформировал о последствиях обстрелов гражданской и критической инфраструктуры со стороны РФ. Он в очередной раз подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными западными системами - рассказали в Офисе президента.

Руководитель Офиса главы государства выразил благодарность президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену, его команде, обеим палатам и партиям Конгресса и всему американскому народу за неизменную поддержку Украины в борьбе за свою свободу, независимость и территориальную целостность.

Напомним

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.