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Україна планує контрнаступ у 2025 року після $61 млрд військової допомоги США - Джейк Салліван

Україна планує контрнаступ у 2025 року після $61 млрд військової допомоги США - Джейк Салліван

Київ • УНН

 • 27844 перегляди

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна планує контрнаступ у 2025 році після отримання 61 мільярда доларів військової допомоги від США.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна планує контрнаступ у 2025 після отримання військової допомоги від США. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

За словами радника з національної безпеки Америки Джейка Саллівана, Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги від Сполучених Штатів Америки у розмірі 61 мільярда доларів.

У суботу під час виступу на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні Салліван заявив, що, хоча очікується "прогрес рф в найближчий період" на полі бою, новий пакет фінансування з боку США дозволить Україні "утримати лінію" та забезпечити протистояння російському нападу протягом 2024 року.

Салліван також зазначив, що Україна має намір "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни відібрали в них".

Ці коментарі відображають погляд Білого дому на розвиток конфлікту, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді. Проте будь-який новий наступ України у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому.

Додамо

Колишній президент США Дональд Трамп висловив сумніви щодо допомоги Україні та обіцяв швидко припинити конфлікт через переговори.

Обговорили ситуацію фронті та потребу України в ППО: Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном24.04.24, 19:33 • 19658 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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