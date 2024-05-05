Україна планує контрнаступ у 2025 року після $61 млрд військової допомоги США - Джейк Салліван
Київ • УНН
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна планує контрнаступ у 2025 році після отримання 61 мільярда доларів військової допомоги від США.
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна планує контрнаступ у 2025 після отримання військової допомоги від США. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
Деталі
За словами радника з національної безпеки Америки Джейка Саллівана, Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги від Сполучених Штатів Америки у розмірі 61 мільярда доларів.
У суботу під час виступу на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні Салліван заявив, що, хоча очікується "прогрес рф в найближчий період" на полі бою, новий пакет фінансування з боку США дозволить Україні "утримати лінію" та забезпечити протистояння російському нападу протягом 2024 року.
Салліван також зазначив, що Україна має намір "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни відібрали в них".
Ці коментарі відображають погляд Білого дому на розвиток конфлікту, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді. Проте будь-який новий наступ України у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому.
Додамо
Колишній президент США Дональд Трамп висловив сумніви щодо допомоги Україні та обіцяв швидко припинити конфлікт через переговори.
Обговорили ситуацію фронті та потребу України в ППО: Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном24.04.24, 19:33 • 19658 переглядiв