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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина передала Чехии промышленные осушители для борьбы с последствиями наводнения

Украина передала Чехии промышленные осушители для борьбы с последствиями наводнения

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 17:58  •  8343 просмотра

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Украина направила Чехии партию промышленных осушителей для помощи в борьбе с масштабными наводнениями. Груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове, о чем сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Украина передала Чехии, которая пострадала от масштабных наводнений, промышленные осушители. Об этом рассказал глава МИД Чехии Ян Липавский, передает УНН.

Детали

По словам чешского чиновника, груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове.

Наши дипломаты из Генерального консульства во Львове сейчас перевозят в Чехию партию сушилок, предоставленных Украиной. Украина воюет, но не забывает о своих друзьях в беде. Мы это очень ценим. Спасибо

- написал Липавский.

Напомним,

В МИД Украины заявили, что Украина готова предоставить Португалии специализированный пожарный самолет АН-32П и команду специалистов для борьбы с масштабными лесными пожарами. Предложение поступило по поручению Президента Зеленского в ответ на сложную ситуацию в центральных и северных регионах страны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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