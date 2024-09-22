Украина передала Чехии промышленные осушители для борьбы с последствиями наводнения

Украина передала Чехии, которая пострадала от масштабных наводнений, промышленные осушители. Об этом рассказал глава МИД Чехии Ян Липавский, передает УНН.

Детали

По словам чешского чиновника, груз перевозят дипломаты чешского генконсульства во Львове.

Наши дипломаты из Генерального консульства во Львове сейчас перевозят в Чехию партию сушилок, предоставленных Украиной. Украина воюет, но не забывает о своих друзьях в беде. Мы это очень ценим. Спасибо - написал Липавский.

Напомним,

В МИД Украины заявили, что Украина готова предоставить Португалии специализированный пожарный самолет АН-32П и команду специалистов для борьбы с масштабными лесными пожарами. Предложение поступило по поручению Президента Зеленского в ответ на сложную ситуацию в центральных и северных регионах страны.