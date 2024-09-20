Україна готова надати Португалії літак АН-32П і команду фахівців для гасіння лісових пожеж
Київ • УНН
Україна готова надати Португалії спеціалізований пожежний літак АН-32П і команду фахівців для боротьби з масштабними лісовими пожежами. Пропозиція надійшла за дорученням Президента Зеленського у відповідь на складну ситуацію в центральних і північних регіонах країни.
Україна готова надати Португалії спеціалізований пожежний літак АН-32П і команду фахівців. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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За дорученням Президента Володимира Зеленського, Україна запропонувала Португалії допомогу з масштабними лісовими пожежами, які охопили центральні та північні регіони країни.
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Внаслідок пожеж, які важко гасити через сильний вітер і спекотну погоду, вже є загиблі та поранені. Україна готова надати Португалії спеціалізований пожежний літак АН-32П та команду фахівців з досвідом роботи в умовах надзвичайних ситуацій.
Клименко запропонував Португалії допомогу українських рятувальників в гасінні лісових пожеж19.09.24, 20:57 • 35189 переглядiв