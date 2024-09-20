Украина готова предоставить Португалии самолет АН-32П и команду специалистов для тушения лесных пожаров

Украина готова предоставить Португалии специализированный пожарный самолет АН-32П и команду специалистов. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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По поручению Президента Владимира Зеленского, Украина предложила Португалии помощь с масштабными лесными пожарами, которые охватили центральные и северные регионы страны.

Украина солидарна с нашими друзьями, в частности Португалией. Видим, как храбрые португальские спасатели борются со смертоносными пожарами - отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем обращении к португальскому коллеге Пауло Ранжелю.

В результате пожаров, которые трудно тушить из-за сильного ветра и жаркой погоды, уже есть погибшие и раненые. Украина готова предоставить Португалии специализированный пожарный самолет АН-32П и команду специалистов с опытом работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

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