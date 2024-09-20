Украина готова предоставить Португалии самолет АН-32П и команду специалистов для тушения лесных пожаров
Киев • УНН
Украина готова предоставить Португалии специализированный пожарный самолет АН-32П и команду специалистов для борьбы с масштабными лесными пожарами. Предложение поступило по поручению Президента Зеленского в ответ на сложную ситуацию в центральных и северных регионах страны.
Украина готова предоставить Португалии специализированный пожарный самолет АН-32П и команду специалистов. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
По поручению Президента Владимира Зеленского, Украина предложила Португалии помощь с масштабными лесными пожарами, которые охватили центральные и северные регионы страны.
Украина солидарна с нашими друзьями, в частности Португалией. Видим, как храбрые португальские спасатели борются со смертоносными пожарами
В результате пожаров, которые трудно тушить из-за сильного ветра и жаркой погоды, уже есть погибшие и раненые. Украина готова предоставить Португалии специализированный пожарный самолет АН-32П и команду специалистов с опытом работы в условиях чрезвычайных ситуаций.
Клименко запропонував Португалії допомогу українських рятувальників в гасінні лісових пожеж19 сентября 2024, 17:57 • 14640 просмотров