Україна передала Чехії промислові осушувачі для боротьби з наслідками повені

Україна передала Чехії, яка постраждала від масштабних повеней, промислові осушувачі. Про це розповів глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає УНН.

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За словами чеського посадовця, вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові.

Наші дипломати з Генерального консульства у Львові зараз перевозять до Чехії партію сушарок, наданих Україною. Україна воює, але не забуває про своїх друзів у скруті. Ми це дуже цінуємо. Дякуємо