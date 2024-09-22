Україна передала Чехії промислові осушувачі для боротьби з наслідками повені
Київ • УНН
Україна надіслала Чехії партію промислових осушувачів для допомоги у боротьбі з масштабними повенями. Вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові, про що повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Україна передала Чехії, яка постраждала від масштабних повеней, промислові осушувачі. Про це розповів глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає УНН.
Деталі
За словами чеського посадовця, вантаж перевозять дипломати чеського генконсульства у Львові.
Наші дипломати з Генерального консульства у Львові зараз перевозять до Чехії партію сушарок, наданих Україною. Україна воює, але не забуває про своїх друзів у скруті. Ми це дуже цінуємо. Дякуємо
Нагадаємо
В МЗС України заявили, що Україна готова надати Португалії спеціалізований пожежний літак АН-32П і команду фахівців для боротьби з масштабними лісовими пожежами. Пропозиція надійшла за дорученням Президента Зеленського у відповідь на складну ситуацію в центральних і північних регіонах країни.