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Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф

Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 07:39  •  16477 просмотра

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Посол США в Киеве высказалась в поддержку предоставления большей помощи Украине в сфере безопасности после того, как россия осуществила очередную ракетную атаку.

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на утренний обстрел Украины. Свою позицию она озвучила в соцсети Х, пишет УНН.

В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех,

- говорится в сообщении.

Детали

Она также отметила, что недопустимо медлить с предоставлением Украине помощи в противостоянии агрессии РФ.

Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи в сфере безопасности сейчас,

- подчеркнула Бринк.

Напомним

В результате вражеской атаки на столицу, 7 февраля, уже известно о девяти пострадавших. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них - беременная женщина, сообщил мэр Виталий Кличко.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vitalii-klychkoВиталий Кличко
bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
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kievКиев
Україна потребує нашої безпекової допомоги: посол США Брінк про ракетну атаку рф
Ukraine needs our security assistance: US Ambassador Brink on Russia's missile attack
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