Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на утренний обстрел Украины. Свою позицию она озвучила в соцсети Х, пишет УНН.

В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех, - говорится в сообщении.

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Она также отметила, что недопустимо медлить с предоставлением Украине помощи в противостоянии агрессии РФ.

Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи в сфере безопасности сейчас, - подчеркнула Бринк.

Напомним

В результате вражеской атаки на столицу, 7 февраля, уже известно о девяти пострадавших. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них - беременная женщина, сообщил мэр Виталий Кличко.