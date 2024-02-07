Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф
Киев • УНН
Посол США в Киеве высказалась в поддержку предоставления большей помощи Украине в сфере безопасности после того, как россия осуществила очередную ракетную атаку.
Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отреагировала на утренний обстрел Украины. Свою позицию она озвучила в соцсети Х, пишет УНН.
В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех,
Детали
Она также отметила, что недопустимо медлить с предоставлением Украине помощи в противостоянии агрессии РФ.
Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи в сфере безопасности сейчас,
Напомним
В результате вражеской атаки на столицу, 7 февраля, уже известно о девяти пострадавших. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них - беременная женщина, сообщил мэр Виталий Кличко.
Украина нуждается в нашей помощи по безопасности: посол США Бринк о ракетной атаке рф
Посол США в Киеве высказалась в поддержку предоставления большей помощи Украине в сфере безопасности после того, как россия осуществила очередную ракетную атаку.
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