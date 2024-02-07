Україна потребує нашої безпекової допомоги: посол США Брінк про ракетну атаку рф
Київ • УНН
Посол США в Києві висловилася на підтримку надання більшої допомоги Україні у сфері безпеки після того, як росія здійснила чергову ракетну атаку.
Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк відреагувала на ранковий обстріл України. Свою позицію вона озвучила в соцмережі Х, пише УНН.
У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх,
Деталі
Вона також зазначила, що неприпустимо зволікати з наданням Україні допомоги у протистоянні агресії рф.
Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз,
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на столицю, 7 лютого, вже відомо про дев'ять постраждалих. З багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них - вагітна жінка, повідомив мер Віталій Кличко.