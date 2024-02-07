Україна потребує нашої безпекової допомоги: посол США Брінк про ракетну атаку рф

Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк відреагувала на ранковий обстріл України. Свою позицію вона озвучила в соцмережі Х, пише УНН.

У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх,