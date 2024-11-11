Украина и Дания заключили соглашения на закупку оружия на 535 млн евро: что появится в арсенале

Министерство обороны Украины и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали имплементационные соглашения с Министерством обороны Дании, в которых определены проекты, сроки финансирования и поставок вооружения. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Детали

Подписанные документы детализируют договоренности, зафиксированные ранее, и предусматривают закупки у украинских оборонных компаний на сумму около 535 млн евро. Финансирование будет поступать от правительств Дании, Швеции и из процентов замороженных российских активов.

В условиях полномасштабной войны поддержка наших международных партнеров является критически важной для укрепления обороноспособности Украины. Дания первой начала закупку вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий. "Датская модель" сотрудничества - не только солидарность, но и решимость в поддержке нашей борьбы за свободу и суверенитет - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Директор Департамента политики закупок Глеб Каневский сообщил, что в соответствии с соглашениями украинские государственные и частные производители вооружения обеспечат ВСУ самоходными артиллерийскими установками, ударными беспилотниками, противотанковым оружием и ракетным вооружением.

Добавим

"Датская модель" предусматривает прямое финансирование производителей. По этому механизму, Украина уже получила 50 млн евро. За эти средства было профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.

Напомним

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о договоренности о передаче Украине около 10 ракет "SCALP". Также французские военные продолжают обучать украинских воинов.

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