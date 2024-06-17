Украина и Армения обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности пути активизации политического диалога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Украина и Армения провели политические консультации. Консультации состоялись при участии заместителя главы МИД Украины Евгения Перебийноса и заместителя главы МИД Армении Мнацакана Сафаряна - говорится в сообщении.

Сообщается, что армянская сторона подробно проинформирована о российской вооруженной агрессии против Украины, а также об итогах Глобального саммита мира в Швейцарии.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности пути активизации политического диалога. В этом контексте собеседники отметили важность дальнейшего развития контактов на всех уровнях, а также необходимость реализации совместных проектов. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности - информирует МИД.

Перебийнис проинформировал армянскую делегацию о современном состоянии европейской интеграции Украины и отметил готовность обменяться опытом с Арменией в этой сфере.

В сообщении отмечается, что стороны также обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и определили приоритетные направления сотрудничества на международной арене.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Секретарь Совета безопасности Армении примет участие в мирном саммите в Швейцарии