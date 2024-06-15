Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня примет участие в саммите мира в Швейцарии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Новости Армении - NEWS.am.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня с рабочим визитом отправится в Кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите о мире в Украине - говорится в сообщении.

Как сообщается, впоследствии секретарь Совета Безопасности также отправится в Париж, где у него запланированы рабочие встречи.

Дополнение

Саммит мира собирается в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Целью встречи, на которой будут присутствовать главы государств и правительств, является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

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