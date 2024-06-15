Секретар Ради безпеки Вірменії візьме участь у мирному саміті в Швейцарії
Київ • УНН
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян візьме участь у мирному саміті у Швейцарії 15 червня, щоб обговорити шлях до справедливого і тривалого миру в Україні.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян 15 червня візьме участь у саміті миру в Швейцарії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Новини Вірменії - NEWS.am.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян 15 червня з робочим візитом вирушить у Кантон Нідвальден Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у саміті про мир в Україні
Як повідомляється, згодом секретар Ради Безпеки також вирушить до Парижа, де в нього заплановані робочі зустрічі.
Доповнення
Саміт миру збирається у швейцарському Бюргенштоці 15-16 червня. Метою зустрічі, на якій будуть присутні глави держав і урядів, є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого і тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
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