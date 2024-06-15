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Президентка Грузії вирушила до Швейцарії на Саміт миру: чи погодив її візит проросійський уряд - невідомо

Київ • УНН

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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі візьме участь у Саміті миру в Бургенштоку, незважаючи на напруженість у відносинах з грузинським урядом щодо її закордонних візитів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі візьме участь у Саміті світу по Україні, який пройде цими вихідними у швейцарському Бюргенштоку. Про це повідомляє адміністрація президента, передає УНН.

"Президент Грузії вирушила до Швейцарії для участі в українському Саміті світу", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації не уточнили, чи погоджено візит із урядом.

Як повідомляють "Новини Грузія", протягом двох останніх років "Грузинська мрія" забороняла опозиційному президентові відрядження, аргументуючи це тим, що Зурабішвілі своїми заявами завдає шкоди державним інтересам. Неузгоджені закордонні візити стали приводом для початку імпічменту президента минулого року. Процедуру провалив парламент.

Додамо

Загалом у саміті братимуть участь 100 делегацій, у тому числі 57 глав держав та урядів із усіх регіонів світу, повідомляє МЗС Швейцарії. Серед тих, хто відмовився від участі – Китай, з яким минулого року уряд Грузії встановив стратегічне партнерство.

У Цюріху заявляють, що мета конференції – "ініціювати мирний процес", а головне – "вперше на найвищому рівні обговорити, як і коли росія може бути включена до цього процесу". Всім представленим державам обіцяють надати можливість "висунути свої ідеї щодо справедливого та міцного миру в Україні".

За словами президента України Володимира Зеленського, обговорюватимуть, зокрема, обмін військовополонених за формулою "всіх на всіх", а також питання ядерної та продовольчої безпеки.

росію на саміт не запросили. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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