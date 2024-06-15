Президент Грузии отправилась в Швейцарию на Саммит мира: согласовало ли ее визит пророссийское правительство - неизвестно

Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в Саммите мира по Украине, который пройдет в эти выходные в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщает администрация президента, передает УНН.

"Президент Грузии отправилась в Швейцарию для участия в украинском Саммите мира", - говорится в сообщении.

В администрации не уточнили, согласован ли визит с правительством.

Как сообщают "Новости Грузия", в течение двух последних лет "Грузинская мечта" запрещала оппозиционному президенту командировки, аргументируя это тем, что Зурабишвили своими заявлениями наносит ущерб государственным интересам. Несогласованные зарубежные визиты стали поводом для начала импичмента президента в прошлом году. Процедуру провалил парламент.

Добавим

Всего в саммите примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира, сообщает МИД Швейцарии. Среди тех, кто отказался от участия - Китай, с которым в прошлом году правительство Грузии установило стратегическое партнерство.

В Цюрихе заявляют, что цель конференции - "инициировать мирный процесс", а главное - "впервые на самом высоком уровне обсудить, как и когда россия может быть включена в этот процесс". Всем представленным государствам обещают предоставить возможность "выдвинуть свои идеи относительно справедливого и прочного мира в Украине".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, будут обсуждать, в частности, обмен военнопленных по формуле "всех на всех", а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

россию на саммит не пригласили.