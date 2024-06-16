Кулеба зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії: обговорили мир та двосторонні відносини
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Секретарем Ради Безпеки Вірменії Арменом Григоряном, подякувавши за участь Вірменії у Глобальному саміті миру та обговоривши важливість миру в Європі та на Південному Кавказі, виклики регіональної безпеки та зміцнення двосторонніх зв'язків.
Дмитро Кулеба провів зустріч з секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів змістовну зустріч із секретарем Ради безпеки Республіки Вірменія Арменом Григоряном. Під час зустрічі було висловлено вдячність Вірменії за участь у Глобальному саміті миру.
Відбулася моя змістовна зустріч з секретарем Ради безпеки Республіки Вірменія Арменом Григоряном. Висловив вдячність Вірменії за участь у Глобальному саміті миру
Сторони підкреслили виняткову важливість сталого миру в Європі та на Південному Кавказі, заснованого на повазі до Статуту ООН.
Крім того, було обговорено питання щодо динаміки подій у регіоні та безпекові виклики, що стоять перед обома країнами.
Україна зацікавлена у зміцненні двосторонніх зв'язків та взаємовигідного співробітництва з Вірменією
Секретар Ради безпеки Вірменії та Генсек Ради Європи відмовилися від виступів на пленарному засіданні Глобального саміту миру16.06.24, 15:09 • 23741 перегляд