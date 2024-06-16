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Кулеба зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії: обговорили мир та двосторонні відносини

Київ • УНН

 • 39860 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Секретарем Ради Безпеки Вірменії Арменом Григоряном, подякувавши за участь Вірменії у Глобальному саміті миру та обговоривши важливість миру в Європі та на Південному Кавказі, виклики регіональної безпеки та зміцнення двосторонніх зв'язків.

Кулеба зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії: обговорили мир та двосторонні відносини

Дмитро Кулеба провів зустріч з секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів змістовну зустріч із секретарем Ради безпеки Республіки Вірменія Арменом Григоряном. Під час зустрічі було висловлено вдячність Вірменії за участь у Глобальному саміті миру.

Відбулася моя змістовна зустріч з секретарем Ради безпеки Республіки Вірменія Арменом Григоряном. Висловив вдячність Вірменії за участь у Глобальному саміті миру

- заявив Дмитро Кулеба.

Сторони підкреслили виняткову важливість сталого миру в Європі та на Південному Кавказі, заснованого на повазі до Статуту ООН.

Крім того, було обговорено питання щодо динаміки подій у регіоні та безпекові виклики, що стоять перед обома країнами.

Україна зацікавлена у зміцненні двосторонніх зв'язків та взаємовигідного співробітництва з Вірменією

- зазначив Дмитро Кулеба.

Секретар Ради безпеки Вірменії та Генсек Ради Європи відмовилися від виступів на пленарному засіданні Глобального саміту миру16.06.24, 15:09 • 23741 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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