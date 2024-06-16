Кулеба зустрівся з секретарем Ради безпеки Вірменії: обговорили мир та двосторонні відносини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Секретарем Ради Безпеки Вірменії Арменом Григоряном, подякувавши за участь Вірменії у Глобальному саміті миру та обговоривши важливість миру в Європі та на Південному Кавказі, виклики регіональної безпеки та зміцнення двосторонніх зв'язків.