Секретар Ради безпеки Вірменії та Генсек Ради Європи відмовилися від виступів на пленарному засіданні Глобального саміту миру
Київ • УНН
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян і Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відмовилися виступати на Глобальному саміті миру в Швейцарії.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян відмовився від виступу під час другого пленарного засідання Глобального саміту миру, який проходить у Швейцарії. Також від слова відмовилася генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, передає УНН.
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Під час засідання, модератор запросив генерального секретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич до слово, однак вона відмовилася.
"Ні? Ви не хочете? Тоді перейдемо далі", - перепитав модератор.
Далі модератор планував передати слово секретарю Ради безпеки Вірменії Армену Григоряну, але він також відмовився.
Нагадаємо
Повідомлялося, що секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян візьме участь у мирному саміті у Швейцарії 15 червня, щоб обговорити шлях до справедливого і тривалого миру в Україні.
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