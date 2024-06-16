Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от выступления во время второго пленарного заседания Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии. Также от слова отказалась генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает УНН.

Детали

Во время заседания, модератор пригласил генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич к слову, однако она отказалась.

"Нет? Вы не хотите? Тогда перейдем дальше", - переспросил модератор.

Далее модератор планировал передать слово секретарю Совета безопасности Армении Армену Григоряну, но он также отказался.

Напомним

Сообщалось, что секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в мирном саммите в Швейцарии 15 июня, чтобы обсудить путь к справедливому и прочному миру в Украине.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Ереван может выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - организации, которую возглавляет РФ.

Совместное коммюнике Саммита мира поддержали 80 стран и 4 организации