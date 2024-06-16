Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Секретарем Совета Безопасности Армении Арменом Григоряном, поблагодарив за участие Армении в Глобальном саммите мира и обсудив важность мира в Европе и на Южном Кавказе, вызовы региональной безопасности и укрепления двусторонних связей.
Дмитрий Кулеба провел встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел содержательную встречу с секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном. Во время встречи была выражена благодарность Армении за участие в Глобальном саммите мира.
Состоялась моя содержательная встреча с секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном. Выразил благодарность Армении за участие в Глобальном саммите мира
Стороны подчеркнули исключительную важность устойчивого мира в Европе и на Южном Кавказе, основанного на уважении к Уставу ООН.
Кроме того, были обсуждены вопросы динамики событий в регионе и вызовы безопасности, стоящие перед обеими странами.
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