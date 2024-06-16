Дмитрий Кулеба провел встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел содержательную встречу с секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном. Во время встречи была выражена благодарность Армении за участие в Глобальном саммите мира.

Состоялась моя содержательная встреча с секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном. Выразил благодарность Армении за участие в Глобальном саммите мира - заявил Дмитрий Кулеба.

Стороны подчеркнули исключительную важность устойчивого мира в Европе и на Южном Кавказе, основанного на уважении к Уставу ООН.

Кроме того, были обсуждены вопросы динамики событий в регионе и вызовы безопасности, стоящие перед обеими странами.

Украина заинтересована в укреплении двусторонних связей и взаимовыгодного сотрудничества с Арменией - отметил Дмитрий Кулеба.

Секретарь Совета безопасности Армении и Генсек Совета Европы отказались от выступлений на пленарном заседании Глобального саммита мира