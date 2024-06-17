Україна та Вірменія обговорили шляхи активізації політичного діалогу
Київ • УНН
Україна та Вірменія обговорили можливості для активізації політичного діалогу та актуальні питання двосторонніх відносин під час політичних консультацій між заступниками міністрів закордонних справ.
Україна та Вірменія обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема шляхи активізації політичного діалогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.
Україна та Вірменія провели політичні консультації. Консультації відбулися за участю заступника глави МЗС України Євгена Перебийноса та заступника глави МЗС Вірменії Мнацакана Сафаряна
Повідомляється, що вірменську сторону детально поінформовано про російську збройну агресію проти України, а також про підсумки Глобального саміту миру в Швейцарії.
Сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, зокрема шляхи активізації політичного діалогу. У цьому контексті співрозмовники відзначили важливість подальшого розвитку контактів на всіх рівнях, а також необхідність реалізації спільних проєктів. Відбувся також обмін думками з питань регіональної безпеки
Перебийніс поінформував вірменську делегацію про сучасний стан європейської інтеграції України та наголосив на готовності обмінятися досвідом з Вірменією у цій сфері.
В повідомленні зазначається, що сторони також обговорили питання щодо взаємодії у рамках міжнародних організацій та визначили пріоритетні напрями співпраці на міжнародній арені.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном.
Секретар Ради безпеки Вірменії візьме участь у мирному саміті в Швейцарії15.06.24, 13:25 • 23337 переглядiв