Угрожает не только Украине, но и НАТО: Россия наращивает производство ударных БПЛА - ЦПД
Киев • УНН
Россия не снижает темпов производства ударных БПЛА и планирует их наращивать. Это угрожает Украине и Европейской части НАТО, поскольку российские дроны первыми пересекут границу с Альянсом.
Россия не снижает темпы производства ударных БПЛА. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, РФ планирует и в дальнейшем наращивать темпы изготовления ударных беспилотников.
Это угроза не только для нас, но и главная угроза для Европейской части НАТО
Он добавил, что "именно российский дрон, а не российский пехотинец первым пересекает границу с Альянсом".
Напомним
Россия начала атаковать Украину дронами типа "шахед", которые имеют ракету класса "воздух-воздух", а также "шахедами" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км.
