Угрожает не только Украине, но и НАТО: Россия наращивает производство ударных БПЛА - ЦПД

18 января, 11:31 • 16336 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 28123 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 24824 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 55556 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 87826 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 42529 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 52328 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 57238 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 46604 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 77238 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
В Киевской области применены экстренные графики отключения - ДТЭК18 января, 11:57 • 5646 просмотра
Неделя начнется с морозов: синоптик дала прогноз на 19 января18 января, 12:30 • 4340 просмотра
Военные из Германии досрочно покинули Гренландию без объяснений - BILD18 января, 12:55 • 9300 просмотра
"Пообещав Украине самолеты, президент повел себя как слон в посудной лавке": почему глава МИД Чехии раскритиковал Павела18 января, 13:25 • 6436 просмотра
Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию"? В ГУР отвергли фейки кремлевских ботоферм15:41 • 9014 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 39832 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 77240 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 45608 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 76562 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 105474 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 14965 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 27704 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 24792 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 22692 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 22081 просмотра
Угрожает не только Украине, но и НАТО: Россия наращивает производство ударных БПЛА - ЦПД

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Россия не снижает темпов производства ударных БПЛА и планирует их наращивать. Это угрожает Украине и Европейской части НАТО, поскольку российские дроны первыми пересекут границу с Альянсом.

Угрожает не только Украине, но и НАТО: Россия наращивает производство ударных БПЛА - ЦПД

Россия не снижает темпы производства ударных БПЛА. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, РФ планирует и в дальнейшем наращивать темпы изготовления ударных беспилотников.

Это угроза не только для нас, но и главная угроза для Европейской части НАТО

- написал Коваленко.

Он добавил, что "именно российский дрон, а не российский пехотинец первым пересекает границу с Альянсом".

Напомним

Россия начала атаковать Украину дронами типа "шахед", которые имеют ракету класса "воздух-воздух", а также "шахедами" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км.

Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28.11.25, 03:30 • 20744 просмотра

