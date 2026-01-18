Угрожает не только Украине, но и НАТО: Россия наращивает производство ударных БПЛА - ЦПД

Россия не снижает темпы производства ударных БПЛА. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, РФ планирует и в дальнейшем наращивать темпы изготовления ударных беспилотников.

Это угроза не только для нас, но и главная угроза для Европейской части НАТО - написал Коваленко.

Он добавил, что "именно российский дрон, а не российский пехотинец первым пересекает границу с Альянсом".

Напомним

Россия начала атаковать Украину дронами типа "шахед", которые имеют ракету класса "воздух-воздух", а также "шахедами" с режимом управления, который позволяет оператору вести дрон в полуавтоматическом онлайн-режиме на дистанциях до 150 км.

