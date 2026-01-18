$43.180.08
18 січня, 11:31 • 16363 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 28205 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 24880 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 55634 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 87930 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 42557 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 52358 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 57266 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 46622 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 77287 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Публікації
Ексклюзиви
Загрожує не тільки Україні, а й НАТО: росія нарощує виробництво ударних БпЛА - ЦПД

Київ • УНН

 • 62 перегляди

росія не зменшує темпів виробництва ударних БпЛА та планує їх нарощувати. Це загрожує Україні та Європейській частині НАТО, оскільки російські дрони першими перетнуть кордон з Альянсом.

Загрожує не тільки Україні, а й НАТО: росія нарощує виробництво ударних БпЛА - ЦПД

росія не збавляє темпи виробництва ударних БпЛА. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, рф планує і надалі нарощувати темпи виготовлення ударних безпілотників.

Це загроза не тільки для нас, але і головна загроза для Європейської частини НАТО

- написав Коваленко.

Він додав, що "саме російський дрон, а не російський піхотинець першим перетинає кордон з Альянсом".

Нагадаємо

росія почала атакувати Україну дронами типу "шахед", які мають ракету класу "повітря-повітря", а також "шахедами" із режимом керування, який дозволяє оператору вести дрон у напівавтоматичному онлайн-режимі на дистанціях до 150 км.

Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28.11.25, 03:30 • 20744 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
НАТО
Україна