Загрожує не тільки Україні, а й НАТО: росія нарощує виробництво ударних БпЛА - ЦПД

росія не збавляє темпи виробництва ударних БпЛА. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, рф планує і надалі нарощувати темпи виготовлення ударних безпілотників.

Це загроза не тільки для нас, але і головна загроза для Європейської частини НАТО - написав Коваленко.

Він додав, що "саме російський дрон, а не російський піхотинець першим перетинає кордон з Альянсом".

Нагадаємо

росія почала атакувати Україну дронами типу "шахед", які мають ракету класу "повітря-повітря", а також "шахедами" із режимом керування, який дозволяє оператору вести дрон у напівавтоматичному онлайн-режимі на дистанціях до 150 км.

Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери