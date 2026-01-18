Загрожує не тільки Україні, а й НАТО: росія нарощує виробництво ударних БпЛА - ЦПД
Київ • УНН
росія не зменшує темпів виробництва ударних БпЛА та планує їх нарощувати. Це загрожує Україні та Європейській частині НАТО, оскільки російські дрони першими перетнуть кордон з Альянсом.
росія не збавляє темпи виробництва ударних БпЛА. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, рф планує і надалі нарощувати темпи виготовлення ударних безпілотників.
Це загроза не тільки для нас, але і головна загроза для Європейської частини НАТО
Він додав, що "саме російський дрон, а не російський піхотинець першим перетинає кордон з Альянсом".
Нагадаємо
росія почала атакувати Україну дронами типу "шахед", які мають ракету класу "повітря-повітря", а також "шахедами" із режимом керування, який дозволяє оператору вести дрон у напівавтоматичному онлайн-режимі на дистанціях до 150 км.
