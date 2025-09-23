Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне – The Telegraph
Киев • УНН
Угроза ядерной войны между россией и Западом достигла исторического максимума, несмотря на то, что ни одна из сторон не стремится к реальному применению ядерного оружия. Эскалация конфликта вокруг Украины и масштабные военные учения москвы резко повышают риск катастрофы.
Угроза ядерной войны между россией и Западом достигла исторического максимума. Несмотря на то, что ни одна из сторон не стремится к реальному применению ядерного оружия, эскалация конфликта вокруг Украины и масштабные военные учения москвы резко повышают риск катастрофы. Об этом говорится в материале The Telegraph, пишет УНН.
Детали
В пятницу три российских истребителя МиГ-31 "Фоксхаунд" нарушили воздушное пространство Эстонии, демонстрируя потенциальную угрозу использования гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных нести ядерные боеголовки. Это стало очередным нарушением воздушного пространства стран-членов НАТО, ранее российские дроны и самолеты попадали в польское и румынское небо.
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад21.09.25, 07:19 • 17666 просмотров
Аналитики The Telegraph считают, что такие действия кремля являются попыткой протестировать реакцию НАТО и снизить чувствительность европейцев к нарушениям суверенитета.
Во время стратегических учений "Запад-2025" Россия смоделировала задачу тактического ядерного удара, за которым наблюдал диктатор владимир путин. Этот шаг подчеркивает, что москва рассматривает ядерное оружие не только как психологический фактор, но и как боевой потенциал.
Россия применяет такие учения регулярно, чтобы обеспечить психологическую готовность руководства и войск к возможному применению ядерного оружия.
путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины - СМИ20.09.25, 17:29 • 4211 просмотров
Несмотря на заверения западных аналитиков, что изменения в ядерной позиции россии незначительны, американская разведка предупреждает, что риски эскалации в условиях войны в Украине и противостояния москвы с Вашингтоном растут. Нет никакого доверия между НАТО и россией, а регулярные удары по украинским целям усиливают напряжение.
Исторические примеры, такие как кризис 1983 года во время учений "Able Archer", показывают, что ошибки в распознавании намерений противника могут привести к катастрофическим последствиям. Сегодняшняя ситуация похожа: переполненные зонами боевых действий, средствами наблюдения и разведки регионы Европы повышают риск непреднамеренного инцидента.
Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны21.09.25, 05:19 • 5874 просмотра
Эксперты The Telegraph предупреждают, что в условиях высокой напряженности, путаницы в разведданных и политических ультиматумов, вероятность "неожиданной эскалации" остается очень высокой.
Ни НАТО, ни россия не хотят втягиваться в кинетическую воздушную драку, не говоря уже о ядерной войне. Но ни одна из них не хочет позволить другой стороне восприниматься как победительница в Украине. Обе стороны, ожидая нападения со стороны другой, используют свои массивные системы сбора разведывательных данных, чтобы искать любые признаки будущего нападения, что позволит им быстро принимать решения
Поскольку социальные сети взрываются ультиматумами президента Трампа и угрозами, исходящими от посредников путина, если в москве, Вашингтоне и Европе не возобладает благоразумие, ядерная война может стать вполне реальной.
Напомним
Российский лидер владимир путин на оперативном совещании с Советом безопасности рф заявил, что москва готова реагировать на любые вызовы не дипломатией, а военными методами.
Российский диктатор путин объявил, что москва готова еще в течение года соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).