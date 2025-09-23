Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне – The Telegraph

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 12275 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 12936 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 17915 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 33613 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 37216 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 38688 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 57533 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 67404 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 62502 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30210 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
46%
752мм
Популярные новости
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 11572 просмотра
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 8958 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 10546 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 13025 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo02:44 • 13349 просмотра
публикации
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 2706 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 12279 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 52992 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 57535 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 67406 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Махмуд Аббас
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 52980 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 25863 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 41930 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 93201 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 115091 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер
Фокс Ньюс

Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне – The Telegraph

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Угроза ядерной войны между россией и Западом достигла исторического максимума, несмотря на то, что ни одна из сторон не стремится к реальному применению ядерного оружия. Эскалация конфликта вокруг Украины и масштабные военные учения москвы резко повышают риск катастрофы.

Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне – The Telegraph

Угроза ядерной войны между россией и Западом достигла исторического максимума. Несмотря на то, что ни одна из сторон не стремится к реальному применению ядерного оружия, эскалация конфликта вокруг Украины и масштабные военные учения москвы резко повышают риск катастрофы. Об этом говорится в материале The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В пятницу три российских истребителя МиГ-31 "Фоксхаунд" нарушили воздушное пространство Эстонии, демонстрируя потенциальную угрозу использования гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных нести ядерные боеголовки. Это стало очередным нарушением воздушного пространства стран-членов НАТО, ранее российские дроны и самолеты попадали в польское и румынское небо.

ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад21.09.25, 07:19 • 17666 просмотров

Аналитики The Telegraph считают, что такие действия кремля являются попыткой протестировать реакцию НАТО и снизить чувствительность европейцев к нарушениям суверенитета. 

Во время стратегических учений "Запад-2025" Россия смоделировала задачу тактического ядерного удара, за которым наблюдал диктатор владимир путин. Этот шаг подчеркивает, что москва рассматривает ядерное оружие не только как психологический фактор, но и как боевой потенциал.

Россия применяет такие учения регулярно, чтобы обеспечить психологическую готовность руководства и войск к возможному применению ядерного оружия.

путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины - СМИ20.09.25, 17:29 • 4211 просмотров

Несмотря на заверения западных аналитиков, что изменения в ядерной позиции россии незначительны, американская разведка предупреждает, что риски эскалации в условиях войны в Украине и противостояния москвы с Вашингтоном растут. Нет никакого доверия между НАТО и россией, а регулярные удары по украинским целям усиливают напряжение.

Исторические примеры, такие как кризис 1983 года во время учений "Able Archer", показывают, что ошибки в распознавании намерений противника могут привести к катастрофическим последствиям. Сегодняшняя ситуация похожа: переполненные зонами боевых действий, средствами наблюдения и разведки регионы Европы повышают риск непреднамеренного инцидента.

Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны21.09.25, 05:19 • 5874 просмотра

Эксперты The Telegraph предупреждают, что в условиях высокой напряженности, путаницы в разведданных и политических ультиматумов, вероятность "неожиданной эскалации" остается очень высокой. 

Ни НАТО, ни россия не хотят втягиваться в кинетическую воздушную драку, не говоря уже о ядерной войне. Но ни одна из них не хочет позволить другой стороне восприниматься как победительница в Украине. Обе стороны, ожидая нападения со стороны другой, используют свои массивные системы сбора разведывательных данных, чтобы искать любые признаки будущего нападения, что позволит им быстро принимать решения

– говорится в материале The Telegraph.

Поскольку социальные сети взрываются ультиматумами президента Трампа и угрозами, исходящими от посредников путина, если в москве, Вашингтоне и Европе не возобладает благоразумие, ядерная война может стать вполне реальной.

Напомним

Российский лидер владимир путин на оперативном совещании с Советом безопасности рф заявил, что москва готова реагировать на любые вызовы не дипломатией, а военными методами.

Российский диктатор путин объявил, что москва готова еще в течение года соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
НАТО
Х-47М2 "Кинжал"
Дональд Трамп
Румыния
Соединённые Штаты
Эстония
Украина
Польша