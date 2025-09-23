Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне – The Telegraph

Угроза ядерной войны между россией и Западом достигла исторического максимума. Несмотря на то, что ни одна из сторон не стремится к реальному применению ядерного оружия, эскалация конфликта вокруг Украины и масштабные военные учения москвы резко повышают риск катастрофы. Об этом говорится в материале The Telegraph, пишет УНН.

В пятницу три российских истребителя МиГ-31 "Фоксхаунд" нарушили воздушное пространство Эстонии, демонстрируя потенциальную угрозу использования гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных нести ядерные боеголовки. Это стало очередным нарушением воздушного пространства стран-членов НАТО, ранее российские дроны и самолеты попадали в польское и румынское небо.

ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад

Аналитики The Telegraph считают, что такие действия кремля являются попыткой протестировать реакцию НАТО и снизить чувствительность европейцев к нарушениям суверенитета.

Во время стратегических учений "Запад-2025" Россия смоделировала задачу тактического ядерного удара, за которым наблюдал диктатор владимир путин. Этот шаг подчеркивает, что москва рассматривает ядерное оружие не только как психологический фактор, но и как боевой потенциал.

Россия применяет такие учения регулярно, чтобы обеспечить психологическую готовность руководства и войск к возможному применению ядерного оружия.

путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины - СМИ

Несмотря на заверения западных аналитиков, что изменения в ядерной позиции россии незначительны, американская разведка предупреждает, что риски эскалации в условиях войны в Украине и противостояния москвы с Вашингтоном растут. Нет никакого доверия между НАТО и россией, а регулярные удары по украинским целям усиливают напряжение.

Исторические примеры, такие как кризис 1983 года во время учений "Able Archer", показывают, что ошибки в распознавании намерений противника могут привести к катастрофическим последствиям. Сегодняшняя ситуация похожа: переполненные зонами боевых действий, средствами наблюдения и разведки регионы Европы повышают риск непреднамеренного инцидента.

Келлогг: Путин не является "хорошим человеком", его поступки ужасны

Эксперты The Telegraph предупреждают, что в условиях высокой напряженности, путаницы в разведданных и политических ультиматумов, вероятность "неожиданной эскалации" остается очень высокой.

Ни НАТО, ни россия не хотят втягиваться в кинетическую воздушную драку, не говоря уже о ядерной войне. Но ни одна из них не хочет позволить другой стороне восприниматься как победительница в Украине. Обе стороны, ожидая нападения со стороны другой, используют свои массивные системы сбора разведывательных данных, чтобы искать любые признаки будущего нападения, что позволит им быстро принимать решения