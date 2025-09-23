Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні - The Telegraph

Загроза ядерної війни між росією та Заходом досягла історичного максимуму. Попри те, що жодна зі сторін не прагне реального застосування ядерної зброї, ескалація конфлікту навколо України та масштабні військові навчання москви різко підвищують ризик катастрофи. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, пише УНН.

У п’ятницю три російські винищувачі МіГ-31 "Фоксхаунд" порушили повітряний простір Естонії, демонструючи потенційну загрозу використання гіперзвукових ракет "Кинжал", здатних нести ядерні боєголовки. Це стало черговим порушенням повітряного простору країн-членів НАТО, раніше російські дрони та літаки потрапляли у польське та румунське небо.

Аналітики The Telegraph вважають, що такі дії кремля є спробою протестувати реакцію НАТО та знизити чутливість європейців до порушень суверенітету.

Під час стратегічних навчань "Захід-2025" росія змоделювала завдання тактичного ядерного удару, за яким спостерігав диктатор володимир путін. Цей крок підкреслює, що москва розглядає ядерну зброю не лише як психологічний фактор, а і як бойовий потенціал.

росія застосовує такі навчання регулярно, щоб забезпечити психологічну готовність керівництва та військ до можливого застосування ядерної зброї.

Попри запевнення західних аналітиків, що зміни у ядерній позиції росії незначні, американська розвідка попереджає, що ризики ескалації в умовах війни в Україні та протистояння москви з Вашингтоном зростають. Немає жодної довіри між НАТО та росією, а регулярні удари по українських цілях, посилюють напруження.

Історичні приклади, такі як криза 1983 року під час навчань "Able Archer", показують, що помилки у розпізнаванні намірів супротивника можуть призвести до катастрофічних наслідків. Сьогоднішня ситуація схожа: переповнені зонами бойових дій, засобами спостереження та розвідки регіони Європи підвищують ризик ненавмисного інциденту.

Експерти The Telegraph попереджають, що в умовах високої напруженості, плутанини у розвідданих і політичних ультиматумів, ймовірність "несподіваної ескалації" залишається дуже високою.

Ні НАТО, ні росія не хочуть втягнутися в кінетичну повітряну бійку, не кажучи вже про ядерну війну. Але жодна з них не хоче дозволити іншій стороні сприйматися як переможниці в Україні. Обидві сторони, очікуючи нападу з боку іншої, використовують свої масивні системи збору розвідувальних даних, щоб шукати будь-які ознаки майбутнього нападу, що дозволить їм швидко приймати рішення