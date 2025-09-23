$41.380.13
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52 • 12375 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 17429 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 33067 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 36727 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 38436 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 57026 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 66977 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 62379 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30119 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні - The Telegraph

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Загроза ядерної війни між росією та Заходом досягла історичного максимуму, попри те, що жодна зі сторін не прагне реального застосування ядерної зброї. Ескалація конфлікту навколо України та масштабні військові навчання москви різко підвищують ризик катастрофи.

Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні - The Telegraph

Загроза ядерної війни між росією та Заходом досягла історичного максимуму. Попри те, що жодна зі сторін не прагне реального застосування ядерної зброї, ескалація конфлікту навколо України та масштабні військові навчання москви різко підвищують ризик катастрофи. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю три російські винищувачі МіГ-31 "Фоксхаунд" порушили повітряний простір Естонії, демонструючи потенційну загрозу використання гіперзвукових ракет "Кинжал", здатних нести ядерні боєголовки. Це стало черговим порушенням повітряного простору країн-членів НАТО, раніше російські дрони та літаки потрапляли у польське та румунське небо.

ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід21.09.25, 07:19 • 17663 перегляди

Аналітики The Telegraph вважають, що такі дії кремля є спробою протестувати реакцію НАТО та знизити чутливість європейців до порушень суверенітету. 

Під час стратегічних навчань "Захід-2025" росія змоделювала завдання тактичного ядерного удару, за яким спостерігав диктатор володимир путін. Цей крок підкреслює, що москва розглядає ядерну зброю не лише як психологічний фактор, а і як бойовий потенціал.

росія застосовує такі навчання регулярно, щоб забезпечити психологічну готовність керівництва та військ до можливого застосування ядерної зброї.

путін планує продовжувати атакувати енергетичну мережу та інфраструктуру України - ЗМІ20.09.25, 17:29 • 4205 переглядiв

Попри запевнення західних аналітиків, що зміни у ядерній позиції росії незначні, американська розвідка попереджає, що ризики ескалації в умовах війни в Україні та протистояння москви з Вашингтоном зростають. Немає жодної довіри між НАТО та росією, а регулярні удари по українських цілях, посилюють напруження.

Історичні приклади, такі як криза 1983 року під час навчань "Able Archer", показують, що помилки у розпізнаванні намірів супротивника можуть призвести до катастрофічних наслідків. Сьогоднішня ситуація схожа: переповнені зонами бойових дій, засобами спостереження та розвідки регіони Європи підвищують ризик ненавмисного інциденту.

Келлог: путін не є "хорошою людиною", його вчинки жахливі21.09.25, 05:19 • 5874 перегляди

Експерти The Telegraph попереджають, що в умовах високої напруженості, плутанини у розвідданих і політичних ультиматумів, ймовірність "несподіваної ескалації" залишається дуже високою. 

Ні НАТО, ні росія не хочуть втягнутися в кінетичну повітряну бійку, не кажучи вже про ядерну війну. Але жодна з них не хоче дозволити іншій стороні сприйматися як переможниці в Україні. Обидві сторони, очікуючи нападу з боку іншої, використовують свої масивні системи збору розвідувальних даних, щоб шукати будь-які ознаки майбутнього нападу, що дозволить їм швидко приймати рішення

– йдеться в матеріалі The Telegraph.

Оскільки соціальні мережі вибухають ультиматумами президента Трампа та погрозами, що лунають від посередників путіна, якщо в москві, Вашингтоні та Європі не переможе розсудливість, ядерна війна може стати цілком реальною.

Нагадаємо

Російський лідер володимир путін на оперативній нараді з Радою безпеки рф заявив, що москва готова реагувати на будь-які виклики не дипломатією, а військовими методами.

Російський диктатор путін оголосив, що москва готова ще протягом року дотримуватися обмежень Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Степан Гафтко

