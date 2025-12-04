$42.200.13
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Удар рф по Херсону 4 декабря: оккупанты обстреляли перинатальный центр, где находились младенцы

4 декабря

4 декабря российские оккупанты обстреляли Херсонский перинатальный центр. Во время удара врачи принимали роды, но никто не пострадал.

Удар рф по Херсону 4 декабря: оккупанты обстреляли перинатальный центр, где находились младенцы

В четверг, 4 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон - на этот раз пострадал перинатальный центр. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Подробности

российские террористы продолжают жестоко воевать с детьми - даже теми, кто только должен появиться на свет. В очередной раз оккупационные войска обстреляли перинатальный центр. В момент "прилета" врачи как раз принимали роды

- говорится в заявлении.

Однако в результате удара никто из младенцев, пациентов и медиков не пострадал.

Напомним

Из-за российских обстрелов Херсонской ТЭЦ более 40 тысяч жителей города остались без тепла.

Также УНН сообщал, что российские оккупанты 1 декабря атаковали автомобиль с гражданскими в селе Клиновая-Новоселовка на Харьковщине, двое мужчин получили ранения.

Евгений Устименко

