Удар рф по Херсону 4 декабря: оккупанты обстреляли перинатальный центр, где находились младенцы
Киев • УНН
4 декабря российские оккупанты обстреляли Херсонский перинатальный центр. Во время удара врачи принимали роды, но никто не пострадал.
В четверг, 4 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон - на этот раз пострадал перинатальный центр. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Подробности
российские террористы продолжают жестоко воевать с детьми - даже теми, кто только должен появиться на свет. В очередной раз оккупационные войска обстреляли перинатальный центр. В момент "прилета" врачи как раз принимали роды
Однако в результате удара никто из младенцев, пациентов и медиков не пострадал.
