Удар рф по Херсону 4 декабря: оккупанты обстреляли перинатальный центр, где находились младенцы

В четверг, 4 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон - на этот раз пострадал перинатальный центр. Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Подробности

российские террористы продолжают жестоко воевать с детьми - даже теми, кто только должен появиться на свет. В очередной раз оккупационные войска обстреляли перинатальный центр. В момент "прилета" врачи как раз принимали роды - говорится в заявлении.

Однако в результате удара никто из младенцев, пациентов и медиков не пострадал.

Напомним

Из-за российских обстрелов Херсонской ТЭЦ более 40 тысяч жителей города остались без тепла.

Также УНН сообщал, что российские оккупанты 1 декабря атаковали автомобиль с гражданскими в селе Клиновая-Новоселовка на Харьковщине, двое мужчин получили ранения.