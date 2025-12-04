Удар рф по Херсону 4 грудня: окупанти обстріляли перинатальний центр, де перебували немовлята

$42.200.13
49.230.04
uken
12:31 • 6188 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 16383 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 11646 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 13383 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 14438 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 24472 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 40838 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35433 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45416 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 60210 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
92%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 23178 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 29985 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 15101 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 15349 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 10977 перегляди
Публікації
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 11052 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 16384 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 30093 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 60212 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 51675 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Іраклій Кобахідзе
Міхеіл Саакашвілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Бельгія
Китай
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 474 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 15420 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 23180 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 67984 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 71014 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Financial Times
Дипломатка

Удар рф по Херсону 4 грудня: окупанти обстріляли перинатальний центр, де перебували немовлята

Київ • УНН

 • 24 перегляди

4 грудня російські окупанти обстріляли Херсонський перинатальний центр. Під час удару лікарі приймали пологи, але ніхто не постраждав.

Удар рф по Херсону 4 грудня: окупанти обстріляли перинатальний центр, де перебували немовлята

У четвер, 4 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон - цього разу постраждав перинатальний центр. Про це повідомив в Telegram начальник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми - навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент "прильоту" лікарі саме приймали пологи

- йдеться в заяві.

Однак внаслідок удару ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

Нагадаємо

Через російські обстріли Херсонської ТЕЦ понад 40 тисяч мешканців міста залишилися без тепла.

Також УНН повідомляв, що російські окупанти 1 грудня атакували авто з цивільними в селі Клинова-Новоселівка на Харківщині, двоє чоловіків отримали поранення.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Село
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Прокудін Олександр Сергійович
Харківська область
Херсон