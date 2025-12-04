Удар рф по Херсону 4 грудня: окупанти обстріляли перинатальний центр, де перебували немовлята

У четвер, 4 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон - цього разу постраждав перинатальний центр. Про це повідомив в Telegram начальник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми - навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ. Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент "прильоту" лікарі саме приймали пологи - йдеться в заяві.

Однак внаслідок удару ніхто з немовлят, пацієнтів та медиків не постраждав.

Нагадаємо

Через російські обстріли Херсонської ТЕЦ понад 40 тисяч мешканців міста залишилися без тепла.

Також УНН повідомляв, що російські окупанти 1 грудня атакували авто з цивільними в селі Клинова-Новоселівка на Харківщині, двоє чоловіків отримали поранення.