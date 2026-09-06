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Удар БПЛА РФ по Днепру вызвал пожар на складах, есть раненые

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

Российские войска ударили по Днепру беспилотником. Загорелись склады логистической компании, два человека получили ранения.

Удар БПЛА РФ по Днепру вызвал пожар на складах, есть раненые

В воскресенье, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате прилёта БПЛА на складах логистической компании вспыхнул пожар. Два человека получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Подробности

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. На данный момент о погибших ничего не известно. В сети появились фотографии последствий удара.

Напомним

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину 108 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 88 целей. 

Евгений Устименко

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