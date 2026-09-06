Удар БПЛА РФ по Днепру вызвал пожар на складах, есть раненые
Киев • УНН
Российские войска ударили по Днепру беспилотником. Загорелись склады логистической компании, два человека получили ранения.
В воскресенье, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате прилёта БПЛА на складах логистической компании вспыхнул пожар. Два человека получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
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Пострадавшим оказывается необходимая помощь. На данный момент о погибших ничего не известно. В сети появились фотографии последствий удара.
Напомним
В ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину 108 ударными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 88 целей.