Удар БПЛА по Черниговщине 21 марта - областной центр был обесточен
Киев • УНН
российская атака на объект в Нежинском районе оставила без света 430 тысяч абонентов. Критическая инфраструктура и транспорт перешли на генераторы.
В субботу, 21 марта, Чернигов был полностью обесточен в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре на территории области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черниговский городской совет.
Детали
Все объекты критической и социальной инфраструктуры перешли на работу от альтернативных источников питания, заявили в городском совете. В АО "Черниговоблэнерго" отметили: в результате атаки был поражен важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточено 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилукском и Черниговском районах.
Также в городском совете отметили: в связи с отсутствием напряжения, все троллейбусные маршруты, кроме маршрута № 11, временно не работают. На маршруте № 11 перевозки осуществляют автобусы по направлению "ул. Независимости - Диагностический центр".
Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус добавил: в громадах, где временно нет электричества, власти действуют по определенным и уже отработанным алгоритмам - объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания.
Также он добавил, что россияне использовали для атаки дрон "шахед", он же "герань".
Напомним
В ночь на субботу 21 марта в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.