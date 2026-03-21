росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
08:53 • 14550 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 28676 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 48033 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 69195 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 41390 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 38933 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 32775 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46441 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20505 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Удар БПЛА по Чернігівщині 21 березня - обласний центр було знеструмлено

Київ • УНН

 • 5446 перегляди

російська атака на об'єкт у Ніжинському районі залишила без світла 430 тисяч абонентів. Критична інфраструктура та транспорт перейшли на генератори.

У суботу, 21 березня, Чернігів було повністю знеструмлено внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на території області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Чернігівську міську раду.

Деталі

Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на роботу від альтернативних джерел живлення, заявили в міській раді. В АТ "Чернігівобленерго" зазначили: внаслідок атаки було уражено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах.

Також у міській раді зазначили: у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють. На маршруті № 11 перевезення здійснюють автобуси за напрямком "вул. Незалежності - Діагностичний центр".

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус додав: у громадах, де тимчасово немає електрики, влада діє за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами - об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.

Також він додав, що росіяни використали для атаки дрон "шахед", він же "герань".

В ніч на суботу 21 березня в окупованому Криму пролунала серія вибухів.

