Удар БПЛА по Чернігівщині 21 березня - обласний центр було знеструмлено
Київ • УНН
російська атака на об'єкт у Ніжинському районі залишила без світла 430 тисяч абонентів. Критична інфраструктура та транспорт перейшли на генератори.
У суботу, 21 березня, Чернігів було повністю знеструмлено внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі на території області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Чернігівську міську раду.
Деталі
Усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на роботу від альтернативних джерел живлення, заявили в міській раді. В АТ "Чернігівобленерго" зазначили: внаслідок атаки було уражено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах.
Також у міській раді зазначили: у зв’язку з відсутністю напруги, усі тролейбусні маршрути, крім маршруту № 11, тимчасово не працюють. На маршруті № 11 перевезення здійснюють автобуси за напрямком "вул. Незалежності - Діагностичний центр".
Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус додав: у громадах, де тимчасово немає електрики, влада діє за визначеними та вже відпрацьованими алгоритмами - об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переходять на роботу від альтернативних джерел живлення.
Також він додав, що росіяни використали для атаки дрон "шахед", він же "герань".
В ніч на суботу 21 березня в окупованому Криму пролунала серія вибухів.