Участвовал в захвате полуострова: к 13 годам приговорили "командира роты" так называемой "Самообороны Крыма"

К 13 годам заочно приговорен "командир роты" незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", который участвовал в захвате полуострова. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым и г. Севастополя, передает УНН.

По публичному обвинению прокуратуры автономии к 13 годам лишения свободы заочно приговорен "командир 7 роты" незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", который помогал врагу захватить полуостров - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщается, его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины), государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и участии в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 4 ст. 260 УК Украины).

Прокуроры в суде доказали, что гражданин Украины, с целью содействия армии рф в оккупации полуострова, в феврале 2014 года возглавил "7 роту" незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Вместе с "подчиненными" участвовал в захвате административных зданий в Симферополе, блокировании воинских частей Вооруженных Сил Украины, а также координировал работу по строительству и функционированию блокпостов в городе.

Также, сообщается, что осужденный и "бойцы" его роты разгоняли людей на митинге 26 февраля 2014 года у стен Верховной Рады АР Крым.

Кроме того, он организовал охрану и обеспечил проведение 16 марта 2014 года "общекрымского референдума" по вхождению полуострова в состав рф. Он призвал жителей Симферополя голосовать за "отделение Крыма от Украины".

За заслуги перед оккупантами "самообороновца" торжественно наградили медалью "За возвращение Крыма".

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