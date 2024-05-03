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Брав участь у захопленні півострова: до 13 років засудили "командира роти" так званої "Самооборони Криму"

Брав участь у захопленні півострова: до 13 років засудили "командира роти" так званої "Самооборони Криму"

Київ • УНН

 • 17091 перегляди

"Командира" 7-мої роти незаконного збройного формування "Самооборона Криму", було заочно засуджено до 13 років позбавлення волі за участь у захопленні Криму у 2014 році.

До 13 років заочно засуджено "командира роти" незаконного збройного формування "Самооборона Криму", який брав участь у захопленні півострова. Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та м. Севастополя, передає УНН

За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 13 років позбавлення волі заочно засуджено "командира 7 роти" незаконного збройного формування "Самооборона Криму", який допомагав ворогу захопити півострів

- йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомляється, його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч.  2 ст. 110 КК України), державній зраді (ч. 1 ст.  111 КК України) та участі у складі не передбаченого законом збройного формування (ч.  4 ст. 260 КК України).

Прокурори в суді довели, що громадянин України, з метою сприяння армії рф в окупації півострова, у лютому 2014 року очолив "7 роту" незаконного збройного формування  "Самооборона Криму". Разом з "підлеглими" брав участь у захопленні адміністративних будівель у  Сімферополі, блокуванні військових частин Збройних Сил України, а також координував роботу щодо будівництва й функціонування блокпостів у місті. 

Також, повідомляється, що засуджений та "бійці" його роти розганяли людей на мітингу 26 лютого 2014 року біля стін Верховної Ради АР Крим.

Крім того, він організував охорону та забезпечив проведення 16  березня 2014 року "загальнокримського референдуму" щодо входження півострова до складу рф. Він закликав жителів Сімферополя голосувати за "відокремлення Криму від України". 

За заслуги перед окупантами "самооборонівця" урочисто нагородили медаллю "За возвращение Крима".

Справи Майдану: судитимуть колишнього командира Севастопольського "Беркуту"03.05.24, 09:44 • 17888 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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