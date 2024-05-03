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Справи Майдану: судитимуть колишнього командира Севастопольського "Беркуту"

Справи Майдану: судитимуть колишнього командира Севастопольського "Беркуту"

Київ • УНН

 • 17888 перегляди

Колишній командир севастопольського "Беркуту", звинувачений у посяганні на територіальну цілісність України та пособництві анексії Криму росією.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього командира Севастопольського спецпідрозділу міліції "Беркут", який на даний час є сенатором рф. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН

Деталі 

Колишньому командиру Севастопольського "Беркуту" інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

 Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у лютому 2014 року активно протидіяв учасникам Революції Гідності та організовував їх вбивства, замахи на життя та спричинення тілесних ушкоджень. У подальшому він надавав допомогу рф в анексії АР Крим та м. Севастополя

- йдеться у повідомленні ОГП.

У 2020 році він зайняв посаду члена ради федерації федеральних зборів рф від "законодавчої влади" м. Севастополь.

У вересні 2022 року він взяв активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Пізніше, як повідомляється, разом з іншими сенаторами ради федерації проголосував за включення цих областей, а також так званих "днр/лнр" до складу рф.

Експравоохоронець переховується від правоохоронних органів та оголошений в міжнародний розшук, додали в ОГП. 

Справи Майдану: до суду скерували справу командира львівського "Беркуту"10.04.24, 16:11 • 22565 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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