Справи Майдану: судитимуть колишнього командира Севастопольського "Беркуту"
Київ • УНН
Колишній командир севастопольського "Беркуту", звинувачений у посяганні на територіальну цілісність України та пособництві анексії Криму росією.
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього командира Севастопольського спецпідрозділу міліції "Беркут", який на даний час є сенатором рф. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Колишньому командиру Севастопольського "Беркуту" інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у лютому 2014 року активно протидіяв учасникам Революції Гідності та організовував їх вбивства, замахи на життя та спричинення тілесних ушкоджень. У подальшому він надавав допомогу рф в анексії АР Крим та м. Севастополя
У 2020 році він зайняв посаду члена ради федерації федеральних зборів рф від "законодавчої влади" м. Севастополь.
У вересні 2022 року він взяв активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Пізніше, як повідомляється, разом з іншими сенаторами ради федерації проголосував за включення цих областей, а також так званих "днр/лнр" до складу рф.
Експравоохоронець переховується від правоохоронних органів та оголошений в міжнародний розшук, додали в ОГП.
Справи Майдану: до суду скерували справу командира львівського "Беркуту"10.04.24, 16:11 • 22565 переглядiв