Дела Майдана: будут судить бывшего командира Севастопольского "Беркута"

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего командира Севастопольского спецподразделения милиции "Беркут", который в настоящее время является сенатором рф. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Бывшему командиру Севастопольского «Беркута» инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).

Расследованием установлено, что обвиняемый в феврале 2014 года активно противодействовал участникам Революции Достоинства и организовывал их убийства, покушения на жизнь и причинение телесных повреждений. В дальнейшем он оказывал помощь РФ в аннексии АР Крым и г. Севастополя - говорится в сообщении ОГП.

В 2020 году он занял должность члена совета федерации федерального собрания рф от "законодательной власти" г. Севастополь. Севастополь.

В сентябре 2022 года он принял активное участие в организации и проведении псевдореферендума на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Позже, как сообщается, вместе с другими сенаторами Совета федерации проголосовал за включение этих областей, а также так называемых "днр/лнр" в состав рф.

Экс-правоохранитель скрывается от правоохранительных органов и объявлен в международный розыск, добавили в ОГП.

Дела Майдана: в суд направили дело командира львовского "Беркута"