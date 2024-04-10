Дела Майдана: в суд направили дело командира львовского "Беркута"

Командира львовского "Беркута" и его подчиненного будут судить за организацию теракта и убийства митингующих во время Революции Достоинства 18 февраля 2014 года, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"... направили в суд обвинительный акт в отношении командира батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины во Львовской области и помощника начальника штаба этого подразделения по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части города Киева", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что командир львовского "Беркута" при пособничестве своего подчиненного - помощника начальника штаба, "выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУМВД Украины в городе Киеве, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта и умышленных убийств митингующих".

"Для этого экс-правоохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение подчиненными сотрудниками МОП "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия, в том числе снаряженного боеприпасами со свинцовой пулей и картечью", - отметили в прокуратуре.

Это, как указано, привело к убийству 3 митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 5, средней тяжести - 43, легких - 77.

"После этого обвиняемый организовал присвоение огнестрельного оружия для сокрытия его использования 18 февраля 2014 года подчиненными сотрудниками спецподразделения", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, бывший командир спецподразделения работал в правоохранительных органах россии и, имея гражданство страны-агрессора, путем обмана приобрел гражданство Украины, которого в результате был лишен.

Беркутовцы обвиняются по целому ряду статей Уголовного кодекса, в том числе и по 115 статье (умышленное убийство) и 258 (теракт) УКУ. Экс-правоохранители на основании решений суда с 2023 года находятся под стражей.

Дополнение

Сейчас, сообщили в Офисе Генпрокурора, за эти события к уголовной ответственности привлечены ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение преступлений, в том числе бывший министр внутренних дел Украины, его заместитель, руководство ГУМВД Украины в городе Киеве, а также исполнители из числа сотрудников МОП "Беркут".