В сгоревшем колледже в Одессе полностью обследовали подвал

На месте происшествия, как отмечается, проведено обрушение опасных конструкций на этажах с 6-го по 3-й справа и слева от арочного прохода. "Обследовано все подвальные помещения, из которых откачан 400 куб. м воды", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются. Всего с начала разборки завала вывезено 1 тыс. 384 куб. м строительных конструкций.

На 11 часов 9 декабря в больницах остаются 9 пострадавших в результате пожара.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

На данный момент известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в в 00:35, другое - в 5:15.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.