У згорілому коледжі в Одесі повністю обстежили підвал
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У коледжі в Одесі, де сталася смертельна пожежа, на 11 годину понеділка обстежено усі підвальні приміщення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
На місці виникнення надзвичайної ситуації, як зазначається, проведено обрушення небезпечних конструкцій на поверхах з 6-го по 3-й праворуч та ліворуч від арочного проходу. "Обстежено усі підвальні приміщення, з яких відкачано 400 куб. м води", - додали у відомстві.
Також зазначається, що аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються. Всього з початку розбирання завалу вивезено 1 тис. 384 куб. м будівельних конструкцій.
На 11 годину 9 грудня у лікарнях залишається 9 постраждалих внаслідок пожежі.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.