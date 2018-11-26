В ВМС рассказали, готова ли Украина к полномасштабной войне на море

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у ВМС Украины достаточное количество сил для полномасштабной войне на море, Воронченко заявил: “Безусловно, есть”.

“У нас нет такого потенциала корабельного состава, потому что основной потенциал остался в аннексированном Крыму. Но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая способна отразить нападение с морского направления при проведении морско-десантной операции. Есть соответствующие средства по защите побережья”, — сказал он.

Он отметил также, что Украина рассматривала возможность авиаподдержки после захвата судов Россией.

“Мы рассматривали поддержку авиации, но, как вы знаете, за 4 года Крым перенасыщен средствами противовоздушной обороны”, — добавил он.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых — тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.