У ВМС розповіли, чи готова Україна до повномасштабної війни на морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У України є засоби для захисту морського узбережжя. Про це сказав командувач військово-морських сил ЗС України Ігор Воронченко за підсумками брифінгу для дипломатичного корпусу у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є у ВМС України достатньо сил до повномасштабної війни на морі, Воронченко заявив : “Безперечно, є”.
“У нас немає такого потенціалу корабельного складу, тому що основний потенціал залишився в анексованому Криму. Але є потужні берегові війська, потужна морська піхота, яка спроможна відбити напад з морського напрямку при проведенні морсько-десантної операції. Є відповідні засоби стосовно захисту узбережжя”, — сказав він.
Він зазначив також, що Україна розглядала можливість авіапідтримки після захоплення суден Росією.
“Ми розглядали підтримку авіації, але ж, як ви знаєте, за 4 роки Крим перенасичений засобами протиповітряної оборони”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.