В Раде решили сократить срок военного положения и указать дату выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во время консультаций в Верховной Раде было принято решение, что военное положение будет вводиться на 30 дней, а президентские выборы пройдут в марте. Об этом во время заседания парламента заявил глава ВР Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Мы пришли к пониманию, что в законе будет исправлено - ведение военного положения ограничивается с 60 дней до 30 дней, и было решено, что будет указано, что выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. В тот срок, который предусмотрен Законом Украины", - сообщил Парубий.
Напомним, в Раде завершились консультации относительно военного положения.
Ранее сегодня Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.