"У нас никогда не было плана "А", мы уже в плане "Б": Зеленский о том, имеет ли Украина дополнительный сценарий победы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины никогда не было плана "А", который бы включал превентивные меры для предотвращения полномасштабного вторжения россии, ведь страна уже находится в плане "Б" - в войне с рф. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Что касается стратегии президента Байдена, то я ее не видел. Если он поделится, то с удовольствием. Что касается нашего плана, то вы знаете буквально вчера журналист задала вопрос: "А что будет, если президент Байден не поддерживает ваш план, есть ли у вас план "Б"? Я откровенно ответил: "Мы уже в плане "Б". Мы в нем живем и боремся. У нас никогда не было плана "А". Потому что план "А" был - не допустить полномасштабного вторжения. План "А" был усилить Украину оружием и превентивно санкционировать рф, чтобы она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Поэтому мы уже в этом плане существуем и живем - объяснил Зеленский.

Также отвечая на вопрос о том, хочет ли узнать от Трампа детали о его плане завершения войны, Зеленский ответил: "Конечно, я хочу понять, как он это видит".

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы будет обсуждать с президентом США Джо Байденом, ведь решение по плану зависит именно от него. Весь план рассчитан на быстрые решения партнеров.

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