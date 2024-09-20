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"У нас ніколи не було плану "А", ми вже у плані "Б": Зеленський про те, чи має Україна додатковий сценарій перемоги

Київ • УНН

 • 13487 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не мала "плану А", який би запобіг повномасштабному вторгненню рф. Країна вже живе за "планом Б" - у стані війни, борючись за перемогу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України ніколи не було плану "А", який би включав превентивні заходи для запобігання повномасштабному вторгненню росії, адже країна вже перебуває у плані "Б" - у війні з рф. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН.

Щодо стратегії президента Байдена, то я її не бачив. Якщо він поділиться, то із задоволенням. Що стосується нашого плану, то ви знаєте буквально вчора журналіст поставила запитання: "а що буде, якщо президент Байден не підтримує ваш план, чи є у вас план "Б"? Я відверто відповів: "Ми вже в плані "Б". Ми в ньому живемо і боримося. В нас ніколи не було плану "А". Бо план "А" був - не допустити повномасштабного вторгнення. План "А" був посилити Україну зброєю і превентивно санкціонувати рф, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабне вторгнення. Тому ми вже в цьому плані існуємо і живемо

- пояснив Зеленський.

Також відповідаючи на питання про те, чи хоче дізнатися від Трампа деталі про його план завершення війни, Зеленський відповів: "Авжеж, я хочу зрозуміти, як він це бачить".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги буде обговорювати з президентом США Джо Байденом, адже рішення щодо плану залежить саме від нього. Весь план розрахований на швидкі рішення партнерів.

Урсула фон дер Ляєн представила нову команду єврокомісарів: хто працюватиме над підтримкою України17.09.24, 13:12 • 42985 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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