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У жителя Канады обнаружили симптомы пневмонии нового типа

Киев • УНН

 • 10554 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Один из жителей Канады, вероятно, инфицирован коронавирусом 2019 nCoV. Об этом в субботу сообщил журналистам представитель Министерства здравоохранения страны Дэвид Уильямс. Его выступление транслировали по национальному телевидению, передает УНН со ссылкой на Global News.

У жителя Канады обнаружили симптомы пневмонии нового типа

“Мы хотим сообщить вам про, вероятно, первый случай появления коронавируса (в Канаде)”, — сказал он.

По данным специалиста, речь идет о заболевании 50-летнего мужчины, который вернулся в Торонто 22 января из китайского города Ухань. После возвращения из Китая он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Прибывшие к нему медики были одеты в спецодежду и доставили его в больницу, где он находится в специальном помещении.

По словам Уильямса, первый тест на наличие у мужчины коронавируса, проведенный в больнице в субботу, дал положительный результат, но, согласно канадским стандартам, необходимо получить подтверждение из национальной лаборатории страны, также провести необходимые тестирования.

Ранее сообщалось, что количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 56, а количество заразившихся — до 1975 человек. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.

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Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.

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Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом.

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