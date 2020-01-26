У жителя Канады обнаружили симптомы пневмонии нового типа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Один из жителей Канады, вероятно, инфицирован коронавирусом 2019 nCoV. Об этом в субботу сообщил журналистам представитель Министерства здравоохранения страны Дэвид Уильямс. Его выступление транслировали по национальному телевидению, передает УНН со ссылкой на Global News.
“Мы хотим сообщить вам про, вероятно, первый случай появления коронавируса (в Канаде)”, — сказал он.
По данным специалиста, речь идет о заболевании 50-летнего мужчины, который вернулся в Торонто 22 января из китайского города Ухань. После возвращения из Китая он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Прибывшие к нему медики были одеты в спецодежду и доставили его в больницу, где он находится в специальном помещении.
По словам Уильямса, первый тест на наличие у мужчины коронавируса, проведенный в больнице в субботу, дал положительный результат, но, согласно канадским стандартам, необходимо получить подтверждение из национальной лаборатории страны, также провести необходимые тестирования.
Ранее сообщалось, что количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 56, а количество заразившихся — до 1975 человек. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.
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Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
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Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом.