Зеленського просять заборонити в’їзд з Китаю у зв'язку з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять заборони в’їзд з Китаю до України у зв’язку із спалахом нового коронавірусу. Про це йдеться у петиції № 22/083468-еп, розміщеній на сайті Глави держави, пише УНН.
“Заборона на в’їзд з Китаю та Азії у зв’язку зі спалахом коронавірусу”, — йдеться у тексті петиції.
Петиція вже набрала 123 підписи з 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька повідомила, що в Україні вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, двоє не були підтверджені.
У Всесвітній організації охорони здоров’я розробили поради, які заходи безпеки можуть вжити люди, щоб убезпечити себе від коронавірусу. Оскільки наразі невідомі шляхи та способи передачі, то список містить загальні рекомендації.