Лікарі розробили інфографіку, як убезпечити себе від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров’я розробили поради, які заходи безпеки можуть вжити люди, щоб убезпечити себе від коронавірусу. Оскільки наразі невідомі шляхи та способи передачі, то список містить загальні рекомендації. Центр громадського здоров’я МОЗ України розробив інфографіку з відповідними порадами, передає УНН.
Так, оскільки причиною пневмонії є новий коронавірус, потенціал передачі та способи передачі залишаються незрозумілими.
Тому було б доцільно знизити загальний ризик виникнення ГРВІ під час подорожі в райони уражених районів (або зараз з міста Ухань) шляхом:
• уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;
• частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;
• уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;
• мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки);
• ретельного готувати їжу, зокрема м'ясо і яйця.
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Нагадаємо, влада Туреччини відправили жінку, яка прибула авіарейсом з Китаю, назад після того, як у неї виявили симптоми пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу.
Раніше у Фінляндії госпіталізували двох китайських туристів з підозрою на новий смертельний вірус.