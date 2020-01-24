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Гончарук про коронавірус: немає підстав переживати

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я сьогодні дасть брифінг щодо нового коронавірусу і розповість про співпрацю МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров’я з цього питання. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, вказавши, що немає підстав переживати, передає кореспондент УНН.

Гончарук про коронавірус: немає підстав переживати

"Ми створили штаб. Зараз міністр охорони здоров’я вже працює. Це не якась окрема нарада, яку ми будемо скликати, це без пафосу. В нас ближче до 18:00, до 17:00 міністерство вийде з комунікацією", - сказав Гончарук.

За його словами, в МОЗ розкажуть, який поточний стан щодо вірусу, яка підтверджена інформація є у ВООЗ.

"Що я вам можу сказати, що немає підстав переживати, ми вживаємо всіх необхідних заходів. Служби скоординовані, жодного станом на сьогодні випадку підтвердженого захворювання немає. У нас всі спеціалісти розуміють що робити, як виявляти. Що робити у разі виявлення, яким чином консультуватися з міжнародними нашими колегами, які вже мають досвід лікування. Тому ситуація під контролем", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні на рівні міністерства охорони здоров’я створили оперативний штаб, який співпрацює з ВООЗ щодо контролю розповсюдження коронавірусу.

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