Гончарук про коронавірус: немає підстав переживати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я сьогодні дасть брифінг щодо нового коронавірусу і розповість про співпрацю МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров’я з цього питання. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, вказавши, що немає підстав переживати, передає кореспондент УНН.
"Ми створили штаб. Зараз міністр охорони здоров’я вже працює. Це не якась окрема нарада, яку ми будемо скликати, це без пафосу. В нас ближче до 18:00, до 17:00 міністерство вийде з комунікацією", - сказав Гончарук.
За його словами, в МОЗ розкажуть, який поточний стан щодо вірусу, яка підтверджена інформація є у ВООЗ.
"Що я вам можу сказати, що немає підстав переживати, ми вживаємо всіх необхідних заходів. Служби скоординовані, жодного станом на сьогодні випадку підтвердженого захворювання немає. У нас всі спеціалісти розуміють що робити, як виявляти. Що робити у разі виявлення, яким чином консультуватися з міжнародними нашими колегами, які вже мають досвід лікування. Тому ситуація під контролем", - заявив Гончарук.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Україні на рівні міністерства охорони здоров’я створили оперативний штаб, який співпрацює з ВООЗ щодо контролю розповсюдження коронавірусу.