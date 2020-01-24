Епідемія коронавірусу: Туреччина відправила пасажирку літака в Китай після виявлення симптомів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Влада Туреччини відправила жінку, яка прибула авіарейсом з Китаю, назад після того, як у неї виявили симптоми пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, Про це повідомляє в п’ятницю газета Yeni Safak з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Туреччини, пише УНН.
За даними видання, така міра була здійснена за погодженням з самою пасажиркою. Стало також відомо, що під спостереження взято 15-20 чоловік, які перебували в контакті з мандрівництвом, яка прилетіла з Китаю.
У МОЗ повідомили, що за результатами перевірки пасажирів, що прибувають в республіку, за допомогою тепловізорів на даний момент жодного випадку виявлення нового типу коронавируса на території Туреччини не встановлено.
Як писав УНН, у Фінляндії госпіталізували двоє осіб з підозрою на симптоми коронавірусу з Китаю.