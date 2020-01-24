Эпидемия коронавируса: Турция отправила пассажирку самолета в Китай после выявления симптомов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Власти Турции отправили женщину, которая прибыла авиарейсом из Китая, назад после того, как у нее обнаружили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщает в пятницу газета Yeni Safak со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции, пишет УНН.
По данным издания, такая мера была предпринята по согласованию с самой пассажиркой. Стало также известно, что под наблюдение взяты 15-20 человек, которые находились в контакте с путешественницей, прилетевшей из Китая .
В Минздраве сообщили, что по результатам проверки прибывающих в республику пассажиров при помощи тепловизоров на данный момент ни одного случая выявления нового типа коронавируса на территории Турции не установлено.
Как писал УНН, в Финляндии госпитализировали два человека с подозрением на симптомы коронавируса из Китая.