Епідемія коронавірусу: у Фінляндії госпіталізували двоє осіб з підозрою на хворобу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Фінляндії госпіталізували двох китайських туристів з підозрою на новий смертельний вірус, передає УНН з посиланням на фінського мовника YLE.
У фінському місті Івало з підозрою на коронавірус 2019-nCoV госпіталізували двох китайських туристів з китайського міста Ухань.
Керівник інфекційного відділення в центральній районній лікарні Лапландії Маркку Броас розповів, що двоє китайців звернулися за допомогою в Центр охорони здоров’я Івало з приводу симптомів грипу ввечері в четвер, 23 січня.
“У пацієнтів були взяті проби в п’ятницю вранці. Вони будуть відправлені в Гельсінкі для аналізу”, — сказав Ивало.
Уточнюється, що китайська сім’я кілька днів подорожувала по Лапландії, куди прибула з Норвегії.
Додамо, що ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.