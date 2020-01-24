ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала всім країнам готуватися до стримування нового коронавірусу 2019-nCoV, випливає з повідомлення на сайті організації. До таких висновків прийшли фахівці на екстреному засіданні, яке пройшло 22 і 23 січня, пише УНН.
ВООЗ рекомендує владі кожної країни вживати заходів для раннього виявлення захворювання, ізоляції заражених і контролю за їх станом. Крім того, для боротьби з вірусом країнам необхідно надавати повні дані про поширення вірусу в ВООЗ, йдеться в повідомленні.
За останніми даними, в Китаї від раніше невідомого коронавірусу вже загинули 26 осіб, а загальне число тих, що заразилися в країні становить 839 осіб. Крім того, випадки захворювання виявили в Сінгапурі, Південній Кореї, Японії, Таїланді та США.
Китайські фахівці встановили, що вірус передається від людини до людини і викликає пневмонію. Раніше лікарі припускали, що захворювання поширюється через заражені продукти.
Додамо, що ВООЗ ще не готова оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією.