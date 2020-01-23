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ВООЗ ще не готова оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що ще зарано оголошувати спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає УНН з посиланням на пресслужбу ВООЗ у Twitter.

ВООЗ ще не готова оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією

“Сьогодні я не оголошую надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, який має міжнародне значення... Як це було вчора, Надзвичайний комітет був розділений з приводу того, чи викликає спалах нового коронавірусу міжнародну стурбованість”, — сказав Гебреєсус.

За його словами, це надзвичайна ситуація в Китаї, але вона ще не стала світовою надзвичайною ситуацією.

Варто також зазначити, що влада Китаю закрила виїзд з міста Ухань, звідки почалося поширення нового типу коронавірусу.

В Ухані проживають понад 11,8 мільйона осіб. Автобусне, залізничне й авіасполучення з містом перервано.

Нагадаємо, у В’єтнамі виявили два перших випадки зараження вірусом nCoV з Китаю.

Як повідомлялося, в Петербурзі з підозрою на коронавірус госпіталізували третю людину.

Також, у Китаї повідомили, людей якого віку частіше вражає новий коронавірус.

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